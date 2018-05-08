Сегодня, 8 мая, президент России поздравил украинцев и другие народы, сражавшиеся на фронтах войны, с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства отметил, что День победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма народов. Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

Путин в поздравлении отметил лидеров стран бывшего СССР, лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Отдельно он поздравил не лидеров, но граждан Грузии и Украины.

Путин в поздравлении подчеркнул, что повторение трагических событий недопустимо.

"Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер выразил уверенность, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами".

Кроме того, Путин передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Фото: kremlin.ru

Ранее Порошенко заявил, что Путин хочет отвоевать Украину и вернуть СССР.

Как сообщала "Страна", Украина отмечает победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом в стране продолжается празднование Дня Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Напомним, о возможных провокациях 9 мая со стороны российских спецслужб заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк. При этом он напомнил украинцам об админответственности за ношение георгиевских ленточек.