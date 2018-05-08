Прокуратура Киева направила в Подольский райсуд столицы ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в нападении на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) - 25-летней Екатерине Лапинской.

Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь столичного ведомства Надежда Максимец.

По ее словам, прокуроры настаивают на аресте Лапинской, которой накануне было сообщено о подозрении в злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

В настоящее время начала этого судебного заседания еще не определена. Что же касается еще одного идентифицированного правоохранителями участника нападения на добровольца - 23-летнего россиянина, которого называют идеологом преступного замысла обидчиков Вербича (накануне ему зачно было объявлено о подозрении в совершении разбоя и хулиганстве), то в Подольский суд направлено ходатайство для получения разрешения на задержание и привод этого молодого человека в суд для избрания меры пресечения.

По словам Максимец, в его отношении прокуроры также намерены ходатайствовать об аресте.

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