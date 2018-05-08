Вслед за ЧП в Черкассах, где 17 детей потеряли сознание на праздничной линейке ко Дню памяти и примирения, стало плохо еще 19 ученикам - уже из Новомосковской СОШ №6 (Днепропетровская область). Причем тоже на школьной линейке.

Об этом пишет сайт "Полезная газета".

На этом мероприятии, которое началось в 8-00 утра, дети почувствовали легкое недомогание, у кого-то кружилась голова, но никто из них сознание не терял. Руководство школы приняло решение вызвать бригаду скорой помощи.

В течение нескольких минут после поступления вызова на номер 103, в школу приехали несколько машин скорой помощи, которые оказали детям всю необходимую медицинскую помощь.

Все дети, которым стало плохо, учились в разных классах и перед мероприятием, которое приуроченное Дню памяти и примирения, еще не посещали школьную столовую.

Медицинские работники констатировали у 18-ти детей вегетососудистый пароксизм и их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку, бригада скорой помощи поставила диагноз "невротическая реакция". Состояние после синкопе. Этот ребенок, 2005 г.р., был госпитализирован в детское отделение Новомосковской городской больницы. После оказания медицинской помощи, ребёнок был отпущен домой.

Фото: poleznaya.dp.ua

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