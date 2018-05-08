Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возмущена комментарием директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника, который настаивает на отправке в суд обвинительного акта по "делу Охендовского".

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Фото: facebook.com

В САП говорят, что такое заявление Сытника вводит в заблуждение общественность с целью политизировать уголовный процесс. Кроме того оно может расцениваться как попытка оказать публичное давление на прокуроров. При этом отмечается, что единственным лицом, которое может определить, готово ли дело для передачи в суд, является прокурор в этом деле.

"Именно для соблюдения принципа верховенства права и обеспечения прав и свобод граждан Конституция и закон определили такую роль прокурора в уголовном процессе и САП будет следовать закону, а не политической конъюнктуре", - сказано в заявлении.

В САП отметили, что на данный момент досудебное расследование в указанном производстве остановлено прокурором до получения ответов на международно-правовые поручения, о чем сообщалось детективам и общественности.

"САП призывает лиц, которые не имеют никакого процессуального статуса в данном уголовном производстве, а конкретно директора НАБУ, воздержаться от безответственных и голословных оценок следствия и в очередной раз напоминает, что согласование подозрения в уголовных процессах и направление обвинительного акта в суд - определенные законом исключительные полномочия прокурора", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского, обещав его возобновить после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

Охендовскому инкриминируется получение 16 тыс долларов в качестве возмещения за его официальные командировки, а также еще 145 тыс долларов в записях о которых его фамилия указано как назначение платежа.

Ранее "Страна" писала о том, что САП возобновит расследование по делу о взятке Охендовского.

Также мы сообщали, что глава ЦИК Охендовский за февраль получил зарплату в полтора раза меньше своих замов.