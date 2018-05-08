Вердикт суда первой инстанции по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича можно ожидать в течение мая.

Об этом сказал заместитель Генпрокурора Евгений Енин, передает "Громадське".

"Уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию и буквально в течение если не недели, то месяца можно будет рассчитывать на вердикт первой инстанции суда. Безусловно, указанный уголовный процесс является чрезвычайно важным. И это не только восстановление справедливости, это предостережение всем нынешним и будущим руководителям Украины независимо от их уровня, что в Украине все равны перед законом и за совершенные преступления перед законом, к ответственности могут быть привлечены наивысшие должностные лица нашего государства", - сказал Енин.

По его словам, при президентстве Путина в Российской Федерации будет трудно добиться прибытия Януковича в Украину.

"На сегодняшний день это зависит от целого ряда факторов. Прежде всего, от желания самого Виктора Януковича, поскольку политической воли России выдать его путями международно-правовой помощи мы не наблюдаем в условиях правления Владимира Путина", - отметил заместитель председателя ГПУ.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что охранник Януковича рассказал о двух нападениях на кортеж экс-президента в 2014 году.

Также на суде по госизмене Януковича объявили перерыв до 17 мая.