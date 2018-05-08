Сегодня, 8 мая, армянский парламент утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.

За него проголосовали 58 депутатов.

Перед голосованием глава фракции партии власти - "республиканцев" - заявил: "Господин Пашинян, Республиканская партия не поддерживает, но проголосует за вас с учётом вышеперечисленного (протестов - ред.). За вас отдадут свои голоса 10+1 голос. Это могли быть другие депутаты, не придавайте этому значения. Для вас это большая ответственность".

Подробности этого важного для Армении дня - в онлайн-репортаже "Страны" из Еревана.

Это уже вторая попытка Пашиняна стать премьером - на этот раз удачная. На голосовании первого мая парламент его не поддержал.

После этого в стране с новой силой продолжилась "бархатная революция". Протестующие, которых Пашинян вывел на улице еще в середине апреля, начали блокировать дороги, вокзалы и аэропорты.

Протесты в Армении начались после отказа ее президента Сержа Саргсяна уйти в отставку - вместо этого он пересел в кресло главы правительства. После начала "майдана" в Ереване Саргсян таки сложил с себя полномочия.

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