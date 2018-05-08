Сегодня, 8 мая, когда в Украине третий год подряд отмечают День памяти и примирения, в соцсети не все поддерживают относительно новую традицию, установленную правительством в 2015 году.

Для ряда украинцев не может быть другого дня Победы, помимо 9 мая. А память о событиях Второй мировой войны связана с подвигом отцов и дедов, а не войной на Донбассе.

Авторы этой точки зрения помечают ее фразой "Я не скорблю" - намекая, что день победы это радостный праздник. А для скорби есть и другие даты этой войны.

Так, народный депутат Михаил Добкин опубликовал свои размышления по этому поводу.

"Для скорби есть 22-е июня. 9-го Мая праздную. В моей семье все годы, после окончания ВОВ День Победы отмечали именно так. Со слезами на глазах, но радостно и празднично. Потому что Победу вспоминать по другому Победители и их потомки не могут.

С наступающих Праздником всех! С наступающим Днём Победы!", - отметил он.

По мнению украинцев, "народ-победитель празднует только один праздник - "День победы, 9 мая".

"Не скорблю! Завтра буду праздновать День Победы", - пишет Инна Иваночко, общественный деятель из Львова.

Маки - признак соответствия линии партии

Адвокат Елена Лешенко также разделяет радость праздника Дня Победы 9 мая.

"Не скорблю. Не примиряюсь. Работаю, как обычно. А отмечать Великий День Победы я буду завтра", - поддержала она флешмоб противников Дня примирения.

Также она подчеркнула, что сочувствует тем, кто "вынужден напялить сегодня маки, чтоб соответствовать линии партии".

"Но вы не расстраивайтесь, а сохраните их как раритет, а то в следующем году это будет уже не модно", - добавила она.

Фото: facebook.com/Lyoshelena

Пользователь соцсети Дмитрий Снитко призвал всех родителей провести разъяснительную работу со своими детьми и объяснить им, чем отличаются два праздника - 8 и 9 мая.

Многие пользователи разделяют мнение о том, что скорбь - это не совсем то чувство, которое должен испытывать победитель. И просят не путать подвиг 9 мая с другими войнами.

На стороне тех, кто не скорбит 8 мая, оказались многие потомки ветеранов, для которых медали деда и память о родных не дают забыть о традициях Победы 9 мая.

"Вот мне очень странно,как можно плюнуть на своего личного деда, чьи медали, сидя на его коленях сам перебирал? Или в нынешнем правительстве поголовно потомки полицаев, и это не их победа, а повод для скорби?", - спрашивает Максим Плаксиенко.

В Кривом Роге, впрочем, уже 8 мая начали праздновать День Победы. Сегодня звучат военные песни про "Радость со слезами на глазах", проходит торжественный парад, возложение цветов.

Однако и такой подход не удовлетворяет украинцев. "8 мая день победы???? Что за бред?", - недоумевает Александр Евченко.

Фото: facebook.com/oppositionkr

В соцсетях также делятся фотожабами на тему Дня примирения.

Напомним, символом Дня памяти и примирения в Украине стал красный мак, а георгиевская ленточка, как советская символика, запрещена.

Как сообщала "Страна", в Украине с 2015 года было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Таким образом закон определяет чествование памяти не только павших в войне советских солдат, а и других жертв нацизма.