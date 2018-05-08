Апелляционный суд Херсона отказался удовлетворить жалобу адвокатов капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко о снятии с него ареста.

Об этом сообщила представитель украинской прокуратуры Татьяна Тихончик, пишет ТАСС.

Судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Его капитан Владимир Горбенко был обвинен в нарушении порядка въезда на территорию Украины, однако позднее отпущен под залог. 10 апреля он был также обвинен в незаконной ловле рыбы, по этому обвинению суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста.

Двоим членам экипажа "Норда" удалось вернуться в Россию, семеро пока остаются на территории Украины. Украинская пограничная служба не против их возвращения, однако отказывается выпускать из страны по российским документам, настаивая на том, что они являются гражданами Украины, проживающими в Крыму.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия задержала украинское рыболовецкое судно в Черном море.

Также капитана "Норда" положили в больницу Днепра.