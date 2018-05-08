О возможных провокациях 9 мая со стороны российских спецслужб заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк. При этом он напомнил украинцам об админответственности за ношение георгиевских ленточек. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итак, МВД Украины напоминает и предупреждает!

Незаконное использование коммунистической и нацистской символики запрещено! При использовании символов российского террора (так называемых "георгиевских ленточек" и т.д.) предусмотрена суровая административная ответственность", - пишет Шкиряк.

По его словам, все подразделения МВД работают в усиленном режиме. Национальная полиция и Нацгвардия совместно с СБУ проводят оперативные предупредительные и контртеррористические меры, поскольку во время проведения массовых акций растет уровень террористической угрозы.

"В случае попыток использования оружия или насильственных действий по отношению к украинским гражданам или правоохранителям - реакция будет жесткой и адекватной ситуации.

Отдельно обращаемся к представителям патриотических организаций.

Призываем! Ни при каких обстоятельствах не поддаваться на провокации, не вступать в конфликты и силовые противостояния с участниками политических массовых акций 9 мая в Киеве и других регионах Украины.

Следовательно, в случае возникновения любых внештатных ситуаций и выявлении провокаторов либо подозрительных лиц, немедленно сообщать представителям правоохранительных органов.

У нас достаточно сил и средств, чтобы справиться с любыми вызовами", - написал в соцсети советник главы МВД.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину не пустили двух россиян с георгиевскими лентами на багаже.

Также мы сообщали, что полиция опубликовала список запрещенных предметов на митингах в Одессе. Среди них - портреты Ленина и Сталина, пионерский галстук и красный флаг.