В Черкассах в общеобразовательной школе № 8 во время линейки 17 детей потеряли сознание. Об этом сообщает УНИАН.

По словам начальника департамента образования и гуманитарной политики горсовета Сергея Воронова, после чрезвычайного происшествия один ребенок был доставлен в больницу.

Сейчас он находится в реанимации.

На месте работают сотрудники департамента образования, причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом. Всего в школе произошло отравление 42 детей.

Помощник начальника управления ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко сообщил, что инцидент случился около 9.15. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Со станции скорой медицинской помощи" поступило сообщение о госпитализации в Черкасскую областную детскую клиническую больницу трех детей, которые стали терять сознание во время школьной линейки в ООШ №8. Впоследствии, количество детей, которые начали жаловаться на тошноту и головокружение, увеличилось до 15-ти", - написал он.

Сразу после получения сообщения на место происшествия выехали правоохранители и оперативно-мобильная группа Управления ГосЧС а также отделение химической, радиологической и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС.

"Экспресс анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия не показал. Впоследствии, были задействованы методики, позволяющие сделать исследование территории и помещений школы на наличие опасных веществ широкого спектра действия. Продолжается работа по исследованию радиационного фона. На 11 часов утра в областную больницу было госпитализировано 42 ребенка. Все пострадавшие ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом", - добавил Проценко.

Фото: facebook.com/konstantin.protsenko.9

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