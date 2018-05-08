В Киеве двое парней с флагами Украины и АТО охраняют Вечный огонь у Могилы неизвестного солдата в парке Славы.

Об этом пишет "Обозреватель".

Фото: obozrevatel.com

В руках у одного – государственный флаг Украины, а у второго – флаг ветеранов АТО.

Фото: obozrevatel.com

"Мы охраняем огонь от вандалов, чтобы его не погасили и не залили бетоном", - один из охранников.

До этого появилось видео с камер наблюдения, как Вечный огонь в Киеве залили цементом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в Вечный огонь воткнули флаги Украины и ветеранов АТО.

Также мы писали, что ночной патруль и видеосъемка. Как будут охранять Вечный огонь в Киеве.