В Киеве Вечный огонь охраняют два человека с флагами. Фото
В Киеве двое парней с флагами Украины и АТО охраняют Вечный огонь у Могилы неизвестного солдата в парке Славы.
Об этом пишет "Обозреватель".
Фото: obozrevatel.com
В руках у одного – государственный флаг Украины, а у второго – флаг ветеранов АТО.
Фото: obozrevatel.com
"Мы охраняем огонь от вандалов, чтобы его не погасили и не залили бетоном", - один из охранников.
До этого появилось видео с камер наблюдения, как Вечный огонь в Киеве залили цементом.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в Вечный огонь воткнули флаги Украины и ветеранов АТО.
Также мы писали, что ночной патруль и видеосъемка. Как будут охранять Вечный огонь в Киеве.
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