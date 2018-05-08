"ДНР" берет курс на "всестороннее укрепление связей с РФ вплоть до создания в будущем с Москвой единого военно-политического, экономического и культурного пространства". Такое заявление сделал "глава ДНР" Александр Захарченко. Об этом пишут местные СМИ.

"Мы берем курс на укрепление нашей независимости и сближение с братской Россией... Мы объединимся с Россией в союз, в единое военно-политическое, экономическое и культурное пространство. Общее будущее с Россией - наш твердый выбор", - заявил Захарченко.

Эти заявления прозвучали сегодня на съезде возглавляемого Захарченко общественного движения "Донецкая Республика".

Ранее "Страна" писала о том, что Захарченко распорядилсяпровести военные сборы среди резервистов.

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