В январе-апреле 2018 года транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы сократился на 9,3% (- 411,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Укртранснафты.

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в январе-апреле 2018 года увеличился на 19,3% (+ 107,9 тыс. тонн) - до 666,4 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light - 231 тыс. тонн).

Таким образом, в январе-апреле 2018 года доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (4,7 млн тонн) составила 85,8%, доля перекачки на НПЗ страны - 14,2%.

В апреле 2018 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом сократился на 15,4% (- 145.2 тыс. тонн) в сравнении с апрелем 2017 года - до 798,1 тыс. тонн, прокачка на НПЗ страны - на 13% (- 24,7 тыс. тонн), до 164,9 тыс. тонн (в т.ч. Azeri Light - 60,6 тыс. тонн).

Напомним, что в 2017 году транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы увеличился на 0,8% (+ 114,9 тыс. тонн) в сравнении с 2016 годом – до 13,9 млн тонн, а транспортировка на НПЗ страны – почти в 1,5 раза (+ 690,6 тыс. тонн), до 2 млн тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта 2017 года работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес Укртатнафты.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина увеличила транзит нефти в Европу.

Также мы сообщали,что нефть Brent подорожала до $74,50 за баррель.