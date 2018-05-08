Служба безопасности Украины задержала двоих украинцев, которые призывали к участию в акции "Бессмертный полк" на 9 мая.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы обнаружили двоих жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте". Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать отбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка" в разных городах страны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что накануне 9 мая активизировалась пропагандистская деятельность представителей "Министерства информации ДНР". Его "работники" рассылают методички владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах России.

"В рамках реализации комплекса мер по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минске запретили марш "Бессмертного полка" 9 мая, но организаторы заявили, что все - равно проведут его.

Также "Бессмертная дивизия" против "Бессмертного полка". Пройдет ли 9 мая по Киеву марш с портретами эсэсовцев.