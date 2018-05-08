В Китае выступили за сохранение договоренностей в отношении ядерной проблемы Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР. Об этом сообщает ТАСС.

"Думаю, в последнее время этому вопросу повсеместно уделяется пристальное внимание. Все заинтересованные стороны должны активизировать существующие контакты, устраняя разногласия и продолжая выполнять возложенные на них обязательства. Китай будет и в дальнейшем занимать объективную справедливую позицию, поддерживая с ними тесные связи ради сохранения целостного всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана", - отметил представитель МИД КНР.

Дипломат напомнил, что многосторонние договоренности по иранскому вопросу одобрили в Совбезе ООН. Они важны, поскольку имеют отношение к поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал, что объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном в 14:00 по вашингтонскому времени, то есть в 21:00 по Киеву.

"Я объявлю о своем решении по cделке с Ираном завтра из Белого дома в 2 часа пополудни", - написал Трамп в своем Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Трамп обещал, что 12 мая выйдет из соглашения и даст Конгрессу рекомендацию возобновить санкции против Ирана. Дипломатические усилия Франции, Германии и Британии не оказали внешне заметного воздействия на позицию президента США, хотя две недели назад американский представитель в Организации по нераспространению ядерного оружия Кристофер Форд заявил, что США не намерены выходить из ядерного соглашения с Ираном.

Как сообщала "Страна", Иран пригрозил выйти из ядерной сделки, если от нее откажутся США.