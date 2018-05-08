В России массово закрывают ТРЦ после трагедии в Кемерово. Прекратил работу каждый третий
Тотальные проверки торговых центров МЧС после трагедии в Кемерово вызвали недовольство предпринимателей России, сегодня начались акции протеста.
Об этом пишет "Коммерсант".
По оценкам консультантов рынка коммерческой недвижимости, закрыт каждый третий торговый центр в России. В основном это небольшие комплексы, построенные или реконструированные в 90-е.
Безусловно, такие объекты нужно закрывать и проводить капитальную перестройку, отмечают собеседники издания. Впрочем, по их расчетам, совокупные потери бизнеса могут уже превышать полмиллиарда рублей в месяц.
Арендаторы торговых площадей вынуждены отправлять своих сотрудников в бессрочные отпуска. Совсем нелегко придется предпринимателям, которые работают на кредитные средства.
Уже сегодня торговцы в Хабаровске проводят акцию протеста. Они требуют, чтобы после приостановления деятельности объектов контролеры предоставляли график повторных проверок.
Некоторые бизнесмены решили не прекращать торговую деятельность и сбывают свою продукцию через социальные сети.
Ранее "Страна" сообщала, что в России уточнили количество погибших на пожаре в Кемерово: не 64, а 60 человек.
Также кинотеатры, школы, ТРЦ. ГосЧС требует закрыть 125 объектов из-за нарушений пожарной безопасности.