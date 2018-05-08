Тотальные проверки торговых центров МЧС после трагедии в Кемерово вызвали недовольство предпринимателей России, сегодня начались акции протеста.

Об этом пишет "Коммерсант".

По оценкам консультантов рынка коммерческой недвижимости, закрыт каждый третий торговый центр в России. В основном это небольшие комплексы, построенные или реконструированные в 90-е.

Безусловно, такие объекты нужно закрывать и проводить капитальную перестройку, отмечают собеседники издания. Впрочем, по их расчетам, совокупные потери бизнеса могут уже превышать полмиллиарда рублей в месяц.

Арендаторы торговых площадей вынуждены отправлять своих сотрудников в бессрочные отпуска. Совсем нелегко придется предпринимателям, которые работают на кредитные средства.

Уже сегодня торговцы в Хабаровске проводят акцию протеста. Они требуют, чтобы после приостановления деятельности объектов контролеры предоставляли график повторных проверок.

Некоторые бизнесмены решили не прекращать торговую деятельность и сбывают свою продукцию через социальные сети.

Ранее "Страна" сообщала, что в России уточнили количество погибших на пожаре в Кемерово: не 64, а 60 человек.

Также кинотеатры, школы, ТРЦ. ГосЧС требует закрыть 125 объектов из-за нарушений пожарной безопасности.