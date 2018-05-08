В Германии допустили опосредованное военное столкновение Европы и России в случае нарастания напряжения.

Об этом депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Марк Йонген сказал в интервью Sputnik.

По его словам, нельзя выделить наиболее вероятный сценарий развития российско-европейских отношений через 10-15 лет.

"Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через "посредника". Ключевое слово "Украина". В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций", — заявил Йонген.

До этого сторонники Меркель предложили увеличить военный бюджет Германии.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия, Британия и Франция поддержали ядерное соглашение с Ираном.

Также Германия попросит Трампа не привлекать ее к новым санкциям против России.