Сегодня, 8 мая, в Украине чествуют память жертв Второй мировой войны. Официальным символом сегодняшнего дня стал цветок мака. Этим венком украшен монумент "Родины-матери" в Киеве.

Кстати, из-за вечерней грозы и шквального ветра в столице конструкцию из маков весом в 90 кг альпинисты с трудом установили на голову монумента.

Все основные торжественные мероприятия будут проходить здесь же. Сейчас около 700 кадетов и девушек выстоились в тризуб, прошли мемориальные мероприятия, церемонии возложения цветов, встреча с ветеранами.

Акция "Первая минута мира" проходит 8 мая в 23.01.

В Киеве в 11:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне откроется фотовыставка "Герои".

На Певческом поле в День памяти и примирения с 12:00 до 18:00 пройдет творческая программа "Годам никогда памяти не стерты", в которой примут участие коллективы самодеятельности ветеранов.

В филиале Музея истории Киева (Музеи оккупации) в 12:00 8 мая начнется кинолекторий "Битва за Днепр и освобождение Киева".

Всеукраинская акция "Первая минута мира" с участием первых лиц государства начнется 8 мая 2018 в 22:40 в столичном Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Родина-мать простоит в маковом венке несколько недель Фото: warmuseum.kiev.ua

Празднование в честь окончания Второй мировой войны продолжатся 9 мая. Этот день является официальным выходным днем для украинцев.

Петр Порошенко заявил, что в этот день "мы чтим память защитников Украины, которые боролись и побеждали на различных землях и континентах во время Второй мировой войны".

День памяти и примирения отмечают не только в Украине. В 2004 году 8 мая установлено как День памяти и примирения Генеральной Ассамблеей ООН. С 2005 года в этот день память жертв Второй мировой войны чтят во многих странах мира.

Кстати, установили 8 мая Днем памяти и примирения только в 2015 году. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Таким образом закон определяет чествование памяти не только павших в войне советских солдат, а и других жертв нацизма.

Как сообщала "Страна", в центре Киева главпочтамт закрыли плакатом с лидером ОУН.

Ранее Порошенко заявил, что Путин хочет отвоевать Украину и вернуть СССР.