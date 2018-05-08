На протестах оппозиции в Армении, где сегодня во второй раз парламент будет выбирать премьер-министра, есть своя "баба Параска".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Ее зовут Лейла, она армянка из Абхазии. Местные каналы посвящают ей сюжеты, главный оппозиционер Никол Пашинян обнимается с Лейлой на камеры. А одна частная клиника объявила, что бесплатно сделает Лейле диагностику здоровья и поможет с лечением.

Кандидатура на сегодняшних выборах одна - лидер армянского майдана Никол Пашинян. Сегодня стало известно, что Пашинян получит голоса тех республиканцев, которые являются бизнесменами или представителями национальных меньшинств.

Видео: facebook.com/azatutyun

Ранее "Страна" сообщала, что правящая партия Армении решила поддержать Пашиняна на выборах премьера.

Также в Ереване продаются нарды с портретом Пашиняна. Видео.