В Киеве перед открытием 26 мая финального поединка между "Реалом" и "Ливерпулем" запечатлели видео подготовки НСК "Олимпийского".

Видео, снятое при помощи дрона, опубликовано на YouTube-канале "Информатора".

Главная спортивная арена страны готовилась к финальному футбольному поединку заранее. На территории спорткомплекса немало рабочих, завершающих подготовительные работы.

Около "Олимпийского" возводят платформы для мероприятий, предшествующих спортивному событию. В настоящее время общая площадь НСК "Олимпийский" составляет 16,88 гектара, 80 зрительских секторов способны вместить до 70 050 человек.

Как сообщала "Страна", обслуживать финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве будет сербский арбитр Милорад Мажич.

Напомним также, что Нацгвардия и спасатели учились разнимать драки фанов и разгонять столкновения по-шведски перед финалом Лиги чемпионов.