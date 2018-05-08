Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками снова разрешила оборот серии препарата для общей анестезии "Тиопентал".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет отменили 7 мая "на основании положительных результатов дополнительного исследования", проведенного по всем показателям методов контроля качества.

Временный запрет на серию 167106 "Тиопентал" (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 1,0 г во флаконах) производства ОАО "Киевмедпрепарат" ввели 29 марта в связи со смертью пациента после использования данного медикамента.

Сообщение о смерти пациента поступило в Гослекслужбы от Государственного экспертного центра Минздрава.

Фото: portal.diklz.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине под временный запрет попал аспирин.

Также в Украине запретили популярный антибиотик.