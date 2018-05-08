Сегодня во Франции на Лазурном берегу открывается 71-й Международный Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает "Интерфакс".

Смотр начнется с психологического триллера иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают". В фильме снялась известные актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Картина рассказывает о Каролине, которая вместе с семьей отправляется из Буэнос-Айреса в деревню, где она родилась, на свадьбу своей сестры. Но путешествие приобретает неожиданный поворот, когда внезапно открываются секреты прошлого.

За Золотую пальмовую ветвь также будут соревноваться работы французского мэтра Жан-Люка Годара "Образ и речь", "Под Силвер-Лэйк" Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио, "Три лица" иранца Джафара Панахи, которому иранские власти запретили снимать кино, "Догмен" Маттео Гарроне, "Счастлив как Лазарь" Аличе Рорвахера. Также в основном конкурсе работа "Чёрный клановец" ("BlacKkKlansman") Спайка Ли с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном, "Холодная война" Павла Павликовского и другие картины.

Фильмом закрытия станет картина "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, над которой он работал 19 лет. В фэнтезийной комедии рассказывается о приключениях жителя XXI века, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за слугу рыцаря Санчо Пансу. Главные роли в картине исполнили Джонатан Прайс, Адам Драйвер, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко и другие.

Как сообщала "Страна", жюри конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт, китайский актер Чанг Чен, российский режиссер Андрей Звягинцев, американская писательница, режиссер и продюсер Ава ДюВерне, французский режиссер Робер Гедигян, певица и композитор Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду, американская актриса Кристен Стюарт и канадский режиссер Дени Вильнев.

От России представлено 5 фильмов, что является рекордом последних лет. Это кино про знакомство Виктора Цоя и его жены "Лето" Кирилла Серебренникова, "Айка" Сергея Дворцевого. В программу вошли "Календарь" Игоря Поплаухина, короткометражный фильм "Я нормальный" Михаила Бородина, отреставрированная версия "Война и мир" Сергея Бондарчука.

Напомним, Украина представит в Каннах фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс". Показ состоится 9 мая в 10.00. 12 мая состоится мировая премьера украинского полнометражного художественного фильма исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона "Женщина на войне".