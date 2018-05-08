Азербайджанский суд мог отпустить подозреваемого в избиении нардепа от БПП Мустафы Найема в Киеве из-за "особенности просоветского синдрома и мелкой мести за невыданных Украиной оппозиционеров".

Об этом на своей странице в Facebook написал Мустафа Найем.

"Если верить журналистам, азербайджанские власти отпустили четвертого подозреваемого, потому что украинская сторона не предоставили полный пакет экстрадиционных документов и текст подозрения. В Генпрокуратуре уверяют, что это не так, и абсолютно все (!) необходимые документы были отосланы в Баку своевременно. Более того, у украинской стороны есть еще 40 дней для дополнительного информирования о деталях дела", - написал палраментарий.

И добавил, что остается вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявляемые ему обвинения. "Видимо, сказываются особенности просоветского синдрома и мелкая месть за невыданных Украиной оппозиционеров", - считает Найем.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Драка чеченцев, живущих в Киеве, с Мустафой Найемом произошла 30 апреля на Бессарабской площади в Киеве. Трое подозреваемых были задержаны в день инцидента, а четвертый успел улететь в Баку, где вскоре был задержан, а потом, по данным СМИ, отпущен.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция выделила Найему охрану.

Также Украина не подавала запрос об экстрадиции чеченца, избившего Найема. Его выдача может занять месяцы.