Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман, расследующий дела о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, подал в отставку через несколько часов после того, как в журнале The New Yorker была опубликована статья, в которой четыре женщины обвинили его в избиениях. Об этом пишет DW.

"За последние несколько часов в мой адрес были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительно отрицаю. Хотя эти обвинения не относятся к моей профессиональной этике и исполнению служебных обязанностей, они не позволяют мне эффективно возглавлять генпрокуратуру в это критически важное время", - заявил он сделал в понедельник, 7 мая.

Заявление Шнейдермана появилось и на его странице в Тwitter.

"В уединении интимных отношений, я занимался ролевой игрой и другой сексуальной деятельностью по обоюдному согласию. Я ни на кого не нападал. Я никогда не занимался сексом без согласия, которое является линией, которую я бы не переступил",- написал 63-летний демократ в своем микроблоге.

Отставки Шнейдермана спустя несколько часов после публикации в The New Yorker потребовали другие демократы штата Нью-Йорк, в том числе губернатор Эндрю Куомо и сенатор Кирстен Джиллибренд.

"Никто не стоит превыше закона, включая наиболее высокопоставленного сотрудника органов юстиции штата Нью-Йорк",- заявил Куомо.

Менее чем через час после этого заявления генпрокурор заявил о своей отставке.

В статье, после опубликования которой разразился скандал, речь идет о четырех женщинах, с которыми, по данным издания, у Шнейдермана в период с 2013 по 2017 год были "романтические отношения или встречи", две из них раскрыли свои имена. Все они утверждают, что подвергались физическому насилию со стороны Шнейдермана. В частности, он избивал их в постели, нередко в состоянии алкогольного опьянения, заявили собеседницы издания. Бывшие партнерши Шнейдермана познакомились друг с другом благодаря движению #MeToo.

Между тем подавший в отставку генпрокурор Нью-Йорка является одним из наиболее известных защитников этой кампании, именно он стал инициатором расследования в отношении Харви и Роберта Вайнштейнов. В феврале он подал гражданский иск в суд против братьев-продюсеров и кинокомпании Weinstein Company. Четырехмесячное расследование выявило "новые и вопиющие случаи сексуальных домогательств" со стороны Харви Вайнштейна, заявил Шнейдерман. В основу иска легли показания целого ряда работников компании, а также различные записи и электронные письма Weinstein Company.

Напомним, что в октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из крупнейших голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и Кейт Бекинсейл. В результате кинематографист был исключен из Гильдии продюсеров Америки, уволен из собственной компании Weinstein Company и выдворен из состава Американской киноакадемии, вручающей премию "Оскар".

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