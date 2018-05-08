Порошенко заявил, что Путин хочет отвоевать Украину и вернуть СССР
Лидер Российской Федерации Владимир Путин стремится отвоевать Украину ради возрождения СССР.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.
"Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее", - подчеркнул он.
Глава государства заявил, что Украина имеет подтвержденные данные о пребывании в неподконтрольной части Донбасса регулярных российских войск.
"Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые у нас были последние 4 года", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопрос, зачем Россия играет в эту игру.
Он добавил, что это звучит как "новая холодная война". Однако, по словам президента, Украина сейчас является "линией фронта холодной войны". "Но мы имеем горячую войну сейчас", - подчеркнул президент.
Ранее "Страна" сообщала, что ситуация на Донбассе приобрела признаки обострения - заявление штаба ООС.
Также после обстрела в Горловке повреждены восемь домов, перебит газопровод. Фото.