Лидер Российской Федерации Владимир Путин стремится отвоевать Украину ради возрождения СССР.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

"Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее", - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что Украина имеет подтвержденные данные о пребывании в неподконтрольной части Донбасса регулярных российских войск.

"Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые у нас были последние 4 года", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопрос, зачем Россия играет в эту игру.

Он добавил, что это звучит как "новая холодная война". Однако, по словам президента, Украина сейчас является "линией фронта холодной войны". "Но мы имеем горячую войну сейчас", - подчеркнул президент.

Ранее "Страна" сообщала, что ситуация на Донбассе приобрела признаки обострения - заявление штаба ООС.

Также после обстрела в Горловке повреждены восемь домов, перебит газопровод. Фото.