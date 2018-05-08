На вернисаже в Ереване (рынок хэнд-мейд изделий) продаются нарды, на которых вырезан портрет Николы Пашиняна, которого сегодня, 8 мая во второй раз парламент попытается избрать премьер-министром Армении.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Мастер Геворг сопереживает Николу. Первый экземпляр подарил самому Пашиняну. "Я с ним лично не знаком, но передал нарды через общих друзей. Они говорили, что Никол очень расчувствовался и был рад, – говорит Геворг. – Потом люди заинтересовались и я сделал еще, уже на продажу".

Цена нардов с портретом Никола – около 70 долларов.

Кроме нард, на вернисаже можно приобрести другую продукцию с изображением оппозиционера, например, футболки.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что правящая партия Армении решила поддержать Пашиняна на выборах премьера.

Также в Армении остановились все железные дороги. Оппозиция блокирует пути.