В Ереване продаются нарды с портретом Пашиняна. Видео
На вернисаже в Ереване (рынок хэнд-мейд изделий) продаются нарды, на которых вырезан портрет Николы Пашиняна, которого сегодня, 8 мая во второй раз парламент попытается избрать премьер-министром Армении.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Мастер Геворг сопереживает Николу. Первый экземпляр подарил самому Пашиняну. "Я с ним лично не знаком, но передал нарды через общих друзей. Они говорили, что Никол очень расчувствовался и был рад, – говорит Геворг. – Потом люди заинтересовались и я сделал еще, уже на продажу".
Цена нардов с портретом Никола – около 70 долларов.
Кроме нард, на вернисаже можно приобрести другую продукцию с изображением оппозиционера, например, футболки.
Фото: Страна.ua
Ранее "Страна" сообщала, что правящая партия Армении решила поддержать Пашиняна на выборах премьера.
Также в Армении остановились все железные дороги. Оппозиция блокирует пути.