К пожизненному заключению приговорен в Китае видный политический деятель - бывший член Политбюро КПК, глава горкома Коммунистической партии Китая в Чунцине Сунь Чжэнцай. Он признан виновным в получении взяток на сумму 170 млн юаней (22,2 млн евро). Приговор был вынесен судом города Тяньцзинь. Об этом сообщает DW.

54-летний политик был снят с должности в июле 2017 года, а через два месяца его исключили из партии. Вся собственность Чжэнцая конфискована. Политик также лишен "всех политических прав", отметили представители суда.

Напомним, в марте Китай объявил о создании Национальной наблюдательной комиссии, которая займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Согласно официальной статистике, за последние пять лет за коррупцию были наказаны более 1,3 млн китайских чиновников и политиков на всех уровнях власти.

Ранее "Страна" писала о том, что в Китае генерал покончил с собой из-за обвинений в коррупции.

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