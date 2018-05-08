После обстрела в Горловке повреждены восемь домов, перебит газопровод. Фото
Сегодня утром утром произошло на Донбассе была обстреляна северная часть Горловки, повреждены восемь домов, почти 350 остались без газа.
Об этом на своей странице в Facebook написал Иван Приходько, "и.о. горловской городской администрации".
Фото: facebook.com
По его данным, в Никитовском районе зафиксированы попадания возле здания администрации, повреждения получили три дома. Еще пять разбиты в Зайцево. Кроме того, без газоснабжения остались 25 многоквартирных домов и 320 частных.
Фото: facebook.com
Работы по восстановлению начнутся сегодня, 8 мая.
Фото: facebook.com
В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сегодня заявили, что из 122-мм артиллерии представители ДНР обстреляли населенный пункт Зайцево. "Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов снарядов", – говорится в сообщении. В то же время, Приходько отмечает, что обстрелы велись со стороны ВСУ.
Напомним, вчера штаб ООС сделал заявление об обострении на Донбассе, в котором обвинил сепаратистов.
Ранее "Страна" сообщала о зоне ООС. Военные на Донбассе ограничили въезд в 12 населенных пунктов.
Также представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.