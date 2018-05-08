Сегодня утром утром произошло на Донбассе была обстреляна северная часть Горловки, повреждены восемь домов, почти 350 остались без газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал Иван Приходько, "и.о. горловской городской администрации".

Фото: facebook.com

По его данным, в Никитовском районе зафиксированы попадания возле здания администрации, повреждения получили три дома. Еще пять разбиты в Зайцево. Кроме того, без газоснабжения остались 25 многоквартирных домов и 320 частных.

Фото: facebook.com

Работы по восстановлению начнутся сегодня, 8 мая.

Фото: facebook.com

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сегодня заявили, что из 122-мм артиллерии представители ДНР обстреляли населенный пункт Зайцево. "Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов снарядов", – говорится в сообщении. В то же время, Приходько отмечает, что обстрелы велись со стороны ВСУ.

Напомним, вчера штаб ООС сделал заявление об обострении на Донбассе, в котором обвинил сепаратистов.

Ранее "Страна" сообщала о зоне ООС. Военные на Донбассе ограничили въезд в 12 населенных пунктов.

Также представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.