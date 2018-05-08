Заказ футболок с советской символикой по-прежнему доступен на сайте производителя одежды Adidas. Правда, только в российском сегменте интернета.

Футболка, возмутившая ранее главу Института нацпамяти Владимира Вятровича, по-прежнему есть на сайте и стоит 90 долларов.

При этом с европейских и американских IP-адресов она к продаже недоступна.

Ранее производитель одежды заявил, что снял с продажи футболки с надписью USSR и гербом СССР.

Это произошло после твита МИД Литвы, который упрекнул бренд в "ностальгии по империи":

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн adidas".

Литовцы возмутились женским вариантов футболки: