В соцсетях активно обсуждается опубликованный телеканалом "Интер" анонс праздничного концерта, посвященного Дню Победы, который выйдет в эфир 9 мая. Опубликованный фрагмент концерта содержит в себе жесткие заявления ведущих концерта - Андрея Доманского и Анастасии Даугуле - относительно последних событий в Украине.



"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников", - произносит Андрей Доманский.

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!" - говорит со сцены Анастасия Даугуле.

Опубликованный отрывок концерта быстро разлетелся по соцсетям.

В частности, адвокат Елена Лукаш высказала солидарность с "Интером" в отношении к празнованию Дню победы и процитировала на своей странице слова, сказанные со сцены Андреем Доманским.

Фото: facebook.com

"Браво, "Интер"! И спасибо! С наступающим Днем Победы!", - написала в соцсети Елена Лукаш.

Ранее "Страна" писала о том, что руководитель Inter Media Group рассказала о телеэфире 9 мая, спорах вокруг показов советских фильмов и о том, как языковые квоты изменили качество украинского телевидения.

Также мы сообщали, что накануне 9 мая Кернес потребовал у полиции взять под охрану памятники борцам с фашизмом.