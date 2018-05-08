"Бандера уже на Крещатике". В центре Киева главпочтамт закрыли плакатом с лидером ОУН. Фото
Во вторник, 8 мая, в полден в Киеве у здания главпочтамта откроется выставка, посвященная украинцам, которых не сломали нацистские концлагеря. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Первым среди этих украинцев стоит плакат со Степаном Бандерой, который сотрудничал с нацистами, но после размолвки с ними оказался в концлагере Заксенхаузен.
Фото: facebook.com
"Бандера уже на Крещатике ... В 12 у Главпочтамта открытие выставки об украинцах, которых не сломили нацистские концлагеря", - написал в соцсети Вятрович.
Ранее "Страна" писала о том, что Институт нацпамяти обратился с письмом-жалобой к дочернему предприятию "Adidas-Украина" из-за продажи в Украине продукции с символикой СССР.
Также мы сообщали, что после разразившегося в Одессе антисемитского скандала глава Института национальной памяти Владимир Вятрович оперативно опубликовал документ из архивов КГБ УССР о "сотрудничестве сионистов и ОУН".