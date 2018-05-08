Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил приобрела признаки обострения, однако полностью контролируется. Об этом сообщил начальник штаба - первый заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный.

"Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Противник 80 раз нарушал Минские договоренности", -заявил Залужный и добавил, что наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино.

"Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", - говорится в сообщении штаба ООС.

"По состоянию на 24.00 6 мая нами зафиксировано 80 случаев ведения прицельного огня и активных действий по нашим позициям. Наибольшее обострение ситуации наблюдается на Авдеевском направлении, в районе населенного пункта Пески и на подступах к Мариуполю. Всего в ходе ведения боевых действий были ранены 4 военнослужащих. Сейчас их жизни ничего не угрожает", - сообщил он.

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