Нынешняя власть Украины больше не получит помощи от США из-за невыполнения своих обещаний в вопросах борьбы с коррупцией. В частности, под угрозой срыва оказалась поставка второй партии "Джавелин".

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне оппозиционер Михаил Саакашвили.

"Мои очень надежные источники, близкие к администрации США: на встрече с помощником госсекретаря США, Митчелл прямо сказал Порошенко, что либо Порошенко выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией или он должен отказаться от второго срока. На что Порошенко ответил, что пойдет на второй срок и сказал, что именно НАБУ мешает борьбе с коррупцией.

Ответ американцев была молниеносный: нынешняя власть Украины больше не получит от администрации Трампа ничего, в том числе под угрозой срыва вторая поставка партии Джавелин.

Черная метка Порошенко и продолжение следует, как любит говорить Трамп: "stay tuned", - написал в соцсети Саакашвили.

Ранее "Страна" писала о том, что Михо на фоне речки с велосипедом обещал вернуться в Грузию и "покончить с феодалами".

Также мы сообщали, что нардеп Куприй через суд заставил НАБУ начать расследование против Порошенко и его окружения.