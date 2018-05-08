Предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала направлено не на то, чтобы атаковать или провоцировать Россию, о чем говорят противники этой идеи, а на то, чтобы сдерживать РФ от расширения агрессии.

Такое заявление сделал в Вашингтоне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

"Что касается Украины, соотношение сил здесь является очень четким. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь", - отметил американский дипломат.

Волкер подчеркнул, что "здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются.

"Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - сказал Волкер.

При этом представитель США отметил, что очень кстати было бы создание большого потенциала для повышения цены для России, "если она захочет расширить контроль над украинской территорией".

В этой связи спецпредставитель США подчеркнул, что "сдерживания России от дальнейшей агрессии", это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники.

Ранее "Страна" писала о том, что Лондон заговорил о гонке ядерных вооружений после сегодняшнего решения Трампа.

Также мы сообщали, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука объяснил, почему Украине не использует Javelin на Донбассе.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!