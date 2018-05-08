Предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала направлено не на то, чтобы атаковать или провоцировать Россию, о чем говорят противники этой идеи, а на то, чтобы сдерживать РФ от расширения агрессии.

Такое заявление сделал в Вашингтоне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

"Что касается Украины, соотношение сил здесь является очень четким. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь", - отметил американский дипломат.

Волкер подчеркнул, что "здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются.

"Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - сказал Волкер.

При этом представитель США отметил, что очень кстати было бы создание большого потенциала для повышения цены для России, "если она захочет расширить контроль над украинской территорией".

В этой связи спецпредставитель США подчеркнул, что "сдерживания России от дальнейшей агрессии", это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники.

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