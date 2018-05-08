Гигантский провал земли образовался на территории одной из сельскохозяйственных ферм в Новой Зеландии, обнажив огромную подземную полость, глубину которой можно сравнить с четырьмя двухэтажными автобусами, а длину - с двумя футбольными полями. Ученые предпорлагают, что гигантский разлом обнажил породы возрастом до 60 тысяч лет. Об этомпишут местные СМИ.

"Все, что я видел до этого было раза в три меньше в размерах, так что этот провал действительно огромен", - заявил вулканолог Брэд Скотт, считающий, что это крупнейший карстовый провал в Новой Зеландии в новейшей истории.

На провал первым обратил внимание местный фермер, который перед восходом солнца собирал коров на утреннюю дойку, и едва не угодил в трещину на своем мотоцикле. Лишь спустя день, когда погодные условия улучшились, провал оказался виден полностью, и появилась возможность оценить его реальные размеры.

"Пока я не приехал на место, я не мог оценить, насколько он огромный, - рассказал журналистам управляющий фермой Колин Треман. – Мы огородим это место от скота, хотя коровы и не глупы настолько, чтобы идти к дыре, они видят опасность".

По словам Скотта, непосредственной причиной образования провала стали интенсивные дожди, которые шли в конце апреля целую неделю, в результате чего образовалась трещина длиной 200 и глубиной 20 метров.Образовавшаяся трещина уже привлекла внимание ученых, обнажив древние наслоения пород, которые формировались в далеком прошлом.

"На дне этого отверстия мы можем наблюдать исходные вулканические отложения возрастом 60 тыс. лет", - рассказал вулканолог Скотт.

В течение ближайших недель открывшимся провалом будут заниматься ученые, пытаясь понять, какие научные сведения им может дать этот природный феномен.

"Это вершина кратера, который извергался порядка 60 тысяч лет назад, и выбросил в окружающее пространство 50 кубических километров пемзы", - пояснил Скотт.

По его словам, аналогичные трещины в этой местности – не редкость. Как правило, они возникают в результате проливных дождей, которые вымывают известняковые отложения под поверхностью земли, образуя гигантские полости, которые в определенный момент обнажаются.

На появившихся в интернете видеозаписях, в том числе сделанных с дронов, видно, что трещина образовалась поперек одной из изгородей, опоры которых теперь повисли на тросах над провалом.

Местные жители удивлены появлением провала и рады тому, что он не поглотил кого-то из людей или животных. Особенно рад работник Габриэл Лафалла, который первым наткнулся на него. "Я чуть не погиб. Перекрестился и сказал себе, что я жив!", - рассказал он местным СМИ.

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