Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном может спровоцировать гонку атомных вооружений, и призвал президента США Дональда Трампа не выходить из ядерного соглашения.

Об этом сообщает The Guardian.

"Если Иран получит ядерное оружие, то мы получим гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке. У нас будет Саудовская Аравия, которая хочет атомное оружие, египтяне и ОАЭ. Ситуация очень опасная и мы не хотим идти по этому пути", - заявил Джонсон.

Он подтвердил, что у соглашения есть недостатки, но заверил, что Великобритания может их исправить и призвал Трампа не выходить из ядерного соглашения.

Также вчера президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне.

Трамп же заявил, что уже сегодня, 8 мая, объявит о своем решении касательно ядерной сделки с Ираном.

Напомним, что президент США Трамп обещал 8 мая объявить о решении по ядерной сделке с Ираном.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о последствиях прекращения действия ядерной сделки с Ираном.