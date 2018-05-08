Сегодня парламент Армении снова попробует избрать премьер-министра. Кандидатура одна - лидер армянского майдана Никол Пашинян.

На прошлом голосовании неделю назад его "прокатила" правящая Республиканская партия. После этого акции протеста вспыхнули с новой силой. Сторонники Пашиняна заблокировали аэропорт, железную дорогу и здания министерств.

После этого "республиканцы", представляющие старые элиты Армении, заявили, что не голосовать за Пашиняна было ошибкой. И 8 мая он снова попытается избраться на ключевой пост в стране.

Если голосование окончится ничем и в этот раз, то по Конституции законодательное собрание Армении должно быть распущего.

"Страна" будет следить за развитием событий в Армении в режиме онлайн. На месте работает наш специальный корреспондент Валерия Ивашкина.

9:43 Видео "Страны": в Ереване продают сувениры с Пашиняном.

9:23 Никол Пашинян за время протестов стал национальным героем. Его в Армении знают давно. До начала революции жители сравнивали его с Жириновским. Теперь же он стал национальным героем.



На вернисаже в Ереване (рынок хэнд-мейд изделий) продаются футболки с портретом Пашиняна. Цена стартует от четырех долларов. Футболки активно раскупают – сегодня, 8 мая, во время выборов премьера на площади Республики будет проходить митинг в белых одеждах.

Впрочем, можно просто отнести белую футболку в типографию – там бесплатно нанесут портрет лидера протестов.

Продают и кепки с армянским словом "духОв" — именно в таком головном уборе Пашинян появляется на митингах.

На этом же вернисаже "Страна" нашла – не поверите – деревянные нарды, на которых вырезан портрет Пашиняна. Мастер Геворг сопереживает Николу. Первый экземпляр подарил самому Пашиняну. "Я с ним лично не знаком, но передал нарды через общих друзей. Они говорили, что Никол очень расчувствовался и был рад, – говорит Геворг. – Потом люди заинтересовались и я сделал еще, уже на продажу".

Цена нардов с портретом Никола – около 70 долларов.

8:34 Неделю назад попытка избрать Пашиняна премьером закончились неудачей: для победы ему не хватило голосов правящей Республиканской партии. Тогда Пашинян в течение десяти часов отвечал на вопросы коллег по парламенту.

Вопросы были самые разнообразные: несоответствие слов Пашиняна-оппозиционера и Пашиняна-революционера о том, что Армении надо выходить из Евразийского союза, об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, формировании нового "правительства согласия".

Вопросы были жесткие и выматывающие. Зрители в Армении провели по 11 часов перед телевизором и телефонами с прямой трансляцией событий в парламенте. Но Пашиняна не избрали.

В армянском сегменте Facebook сегодня распространяют мемы о том, какие вопросы будут задавать сегодня. "Вопросы следующего собрания: господин Пашинян, вам кофе поставить? Барон Пашинян, вам помыть ноги и выпить воду? Господин Пашинян, салют делаем внутри или снаружи?".

Мем выглядит так:

8:01 Выборы премьера Армении начнутся ближе к полудню. Скорее всего, Пашиняна изберут. В преддверии сегодняшнего голосования в правящей Республиканской партии заявили, что "8 мая у Армении будет премьер-министр". Учитывая, что иного кандидата не выдвигалось, то Пашиняну стоит держать шампанское наготове.

7:45 Наш корреспондент Валерия Ивашкина уже в Ереване. Поговорила с местным таксистом, который рассказал о настроениях в народе, об отношении к Пашиняну, а также о блокаде дорог в городе.

"Бунтовали в основном молодые. Блокировали дороги, перекрывали аэропорт. Девушка с флагом в руке стояла прямо здесь. Она вот так стала посреди этого перекрестка, мы все культурно остановились и подчинились. Не ездили, аэропорт был закрыт. Километр люди пешком добирались. Некоторые два-три километра. Все понимали, никто не дулся особо, – в этой стране происходит революция. Было пару дешевых потасовок, но все быстро успокоилось".

"Весь город и вся республика была под ключ закрыта". "Надеемся, что Пашинян будет думать о благополучии молодежи. Потому что наш поезд ушел".

7:30 Никол Пашинян, который формально является пока что рядовым депутатом парламента, а не премьер-министром, уже объявил 8 мая выходным днем в Армении. Видимо, планирует оппозиционер, все "отдыхающие" соберутся под его знаменами и будут психологически давить на парламент.

7:00 Фронтмен группы System of a Down, этнический армянин Серж Танкян присоединился к протестам в Армении.

Как передает корреспондент "Страны" из Еревана, сегодня Танкян прилетел в аэропорт Звартноц, где его встретил лидер протестов Никол Пашинян. Они тепло обнялись и поехали на площадь Республики.

Там состоялся многотысячный митинг.

Танкян выразил сожаление, что так поздно присоединился к протестному движению.

"Извините, что я опоздал на эту красивую революцию. Поверьте, последние две недели я душой был здесь. И не только я, а вся диаспора. Хочу поблагодарить вас, мой любимый народ, что вы смогли мирными митингами, песнями и плясками создать для армянского народа страну мечты. Мир годами знал нас по землетрясению, геноциду и войне. А теперь нас знают как пример мирной революции", – заявил фронтмен SOAD со сцены на главной площади Еревана.

Танкян заранее написал в Instagram, что концерта не будет, но все же спел известную армянскую песню "Добрый аист".

После него слово взял Никол Пашинян, которого завтра повторно попытаются выбрать премьером в Национальном собрании Армении.

Во время его выступления произошел казус: Пашинян случайно назвал Танкяна Саргсяном – именем бывшего президента и премьера Армении, который подал в отставку после начала протестов. Обоих зовут Серж.

"Последние 15 лет, когда я говорю Серж, за этим именем следует Саргсян", – выкрутился лидер протестов.

"Только мне не отказывайте", – отшутился Танкян, апеллируя к слогану протестов "Откажи Сержу".

После этого Пашинян объявил следующий день выходным (отметим, с юридической точки зрения у него нет на это полномочий, но неоднократно после подобных объявлений многие в Ереване не выходили на работу). Также он призвал людей завтра во время выборов премьер-министра прийти на главную площадь столицы.