Трое граждан Украины могут угодить в польскую тюрьму на 20 лет по обвинению в транспортировке наркотиков. Об этом сообщает Польское радио.

"Национальная прокуратура в Ряшеве 30 апреля 2018 внесла в Окружной суд в Перемышле обвинительный акт против двоих мужчин: 39-летнего и 46-летннего и одной женщины 34-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Фото: polradio.pl

За преступления им грозит 20 лет тюремного заключения.

Группа также будет отвечать в суде за попытку ввезения из Польши в Украину на пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец" смолы каннабиса общим весом 237 кг.

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