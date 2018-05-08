Украинский конкурсант на Евровидении-2018 Mеlovin накануне вечером выступил на сцене, расположенной на улице столицы Португалии - Лиссабоне. Информация об этом появилась в Facebook.

Сегодня вечером в 22:00 по Киеву состоится первый полуфинал Евровидения-2018. "Страна" будет вести трансляцию события. На нем выступит фаворит конкурса из Израиля.

Напомним, согласно прогнозам букмекеров, украинский участник песенного конкурса Евровидение -2018 Melovin может занять третье место в полуфинале и поборется за победу. Выступление украинца запланировано на 10 мая. Вокалист исполнит в столице Португалии песню Under The Ladder.

Ранее в сети появились первые фото с репетиции певца. На них видны эффектные декорации его номера. Среди них - лестницы и возвышение, на котором разместили рояль, верх которого напоминает гроб. Поэтому в Европе украинца уже назвали "стильным вампиром".

Ранее "Страна" писала о том, что украинца Меловина в Португалии покусала собака.