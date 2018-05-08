В Евросоюзе сегодня рассмотрят введение новых санкций против России из-за выборов президента в Крыму.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Совета Европейского союза, пишет "РБК-Украина". 8 мая этот вопрос будет рассматривать комитет представителей 28 стран ЕС (Coreper).

Один из документов, который планируют рассмотреть во время встречи, имеет название "Ограничительные меры в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки". Комитет намерен рассмотреть внесение новых позиций в список санкций.

Если постоянные представители стран-членов ЕС согласуют введение новых ограничительных мер в отношении России, их решение еще должен одобрить Совет ЕС.

Ранее украинский гуманитарный вице-премьер Вячеслав Кириленко призвал ввести санкции против 12 российских издательств.

А спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер на днях признал, что санкции не сильно влияют на Россию и советует их усилить.