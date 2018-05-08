250 млн долларов предлагается выделить в качестве помощи Украине в сфере безопасности. Такая цифра указана в проекте оборонного бюджета США на 2019 год. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Напомним, оборонный бюджет США на текущий, 2018 год, предполагает выделение Украине помощи в размере $350 млн.

Фото: facebook.com

В сообщении указывается, что комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".

"Сумма средств, которую предлагается выделить Украине для помощи по безопасности, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме $250 млн, что на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что $50 млн из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера. Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом и утвержден обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись Президенту США.

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