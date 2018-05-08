В Украине во вторник, 8 мая, синоптики обещают сухую и теплую погоду на всей территории Украины, кроме запада и некоторых южных областей.

По данным Укргидрометцентра, погоду в этот день будет определять малоактивный циклон над Черным морем и умеренно-теплая воздушная масса.

В южной части страны и на Прикарпатье ожидается дождь, местами гроза. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западных областях 7-12°. Днем 18-23°, в северных и восточных областях 24-29°.

В Киеве 8 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Фото: meteo.gov.ua

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