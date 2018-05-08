Дональд Трамп собирается выйти из ядерной сделки с Ираном. О своем решении он объявит вечером 8 мая, в 21:00.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники из Евросоюза.

По словам европейских дипломатов, Трамп, несмотря на все уговоры Берлина и Парижа, намерен расторгнуть сделку. "Шансы очень низкие", - заявил собеседник издания, имея в виду возможность сохранить ядерное соглашение.

По его условиям Иран отказывается от обогащения урана в обмен на снятие основных санкций - главная из которых это нефтяное эмбарго.

Если США выйдут из соглашения, Иран грозит возобновить работу по обогащению урана.

Франция и Германия уже заявили о том, что решение президента США может вызвать всплеск террористической активности и привести к ядерной войне.