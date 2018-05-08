На Донбассе военные существенно ограничили передвижение гражданских автомобилей. В 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях с 6 по 11 мая ограничен въезд.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"В связи с проведением мероприятий оперативной подготовки воинских частей и подразделениями, привлеченными для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в период с 6 по 11 мая 2018 будет временно ограничено движение гражданского автотранспорта и перемещение лиц в следующих районах населенных пунктов Донецкой области: Константиновка, Степановка, Яблоновка, Мирноград, Покровск, Новотроицкое, Новогродовка, Желанное, Очеретино, Орловка и Луганской области Михайловка и Софиевка ", - заявили в штабе.

Ранее "Стран" сообщала, что командование ООС заявило, что удержание линии разграничения на Донбассе не будет главной целью.

Также мы рассказывали, что "Джавелины" не поедут на Донбасс и зачем они появились в Украине на самом деле.