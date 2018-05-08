В США, во время прогноза погоды на канале WMUR-TV в кадре появилась собака. Животное не смутило ведущего Джоша Джаджа. Инцидент произошел в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир.

Об инциденте он рассказал в Twitter.

"…Позади меня собака", - сказал телеведущий в ходе передаяи, после чего засмеялся.

Джадж выяснил у коллеги кличку собаки: ее зовут Белла. Животное просто прошло по студии, не обратив на ведущего особого внимания.

Фото: twitter.com/joshjudgewmur

Видео: youtube.com/WMUR-TV

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