В Сирии упал вертолет Ка-52, оба летчика погибли. Он потерпел крушение при полете над восточными районами САР.

Об этом в понедельник, 7 мая передает КоммерсантЪ со ссылкой на два источника в органах военного управления.

Согласно официальной версии, машина могла потерпеть крушение из-за технической неполадки, по неофициальной - она была сбита радикальными исламистами из ПЗРК при проведении планового полета. Оба летчика погибли. Катастрофа стала седьмой по счету для российских вертолетов и первой - для Ка-52, задействованных в сирийской кампании с марта 2016 года

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - сказали в российском МО.

Там уточнили, что поисково-спасательная группа доставила тела погибших летчиков на аэродром базирования, вероятно - Хмеймим.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - сказали в российском Минобороны.

Двухместный боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". "Аллигатор" оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый. Вооружен пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки.

Как сообщала "Страна", в Бразилии на свадьбе упал вертолет с невестой. При посадке, в нескольких метрах над землей машина вдруг по каким-то причинам не удержалась в воздухе и упал на землю.

Отметим, что Франция, недавно бомбившая Асада, заявила, что больше не требует его ухода.