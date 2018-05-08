На вокзале в Киеве совершено вооруженное нападение на мужчину, который сделал замечание. Злоумышленники тяжело ранили его ножом в голову.

Пострадавший был госпитализирован в реанимацию НИИ Нейрохирургии. Состояние пострадавшего стабильно тяжелое, передает "ДТП.Киев".

"Сделал замечание и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация. Нож извлечь удалось лишь во время второй операции. Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое. Дышит сам. В НИИ нейрохирургии творят чудеса. Будьте осторожны", - указано в опубликованном сообщении.

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Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", глава полиции Киева рассказал о ромах и мерах контроля на майские праздники.

"Начиная с этого периода, полиция традиционно усиливает свое присутствие в зеленых зонах, в первую очередь учитывая открытие сезона шашлыков. Кроме того, будут усилены наряды в пляжных зонах", - заявил Андрей Крищенко.

Напомним, что в Киеве неизвестные разбили голову и ограбили уличного саксофониста.