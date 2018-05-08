Позавчера, 5 мая, в Бердянске произошел инцидент во время марша "Азова". Здесь во время шествия "азовцев", в честь четвертой годовщины создания, один из прохожих позволил себе нелицеприятный комментарий в адрес шествующих, за что тут же и получил удар кулаком в лицо.

Об этом передает местный портал Zanoza.

Инцидент в Бердянске, фото: Никита Журавлев

"По словам его спутников, пострадавший комментировал марш Азова в антиукраинском ключе и кто-то из "Азова" "лайкнул№ комментатора в лицо", - написал в сети автор фото.

"Этот парень прямо при шествии кричал что "Азов" пи…, один из проходящих гражданских сделал тычку с локтя и пошел дальше, пострадавший прилег не по своей воле", - написал еще один пользователь сети. На место вызвали полицейских.

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