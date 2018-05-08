Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня, 8 мая, объявит о своем решении касательно ядерной сделки с Ираном.

Об этом он традиционно написал в Twitter.

"Я объявлю свое решение касательно соглашения с Ираном в Белом доме в два часа дня (21:00 по Киеву - Прим.Ред.)", - написал президент США.

США могут выйти из соглашения "5+1", согласно условиям которого Иран отказывается от производства обогащенного урана в обмен на отмену международных санкций. После этого Иран пригрозил, что восстановит производство обогащенного 20% урана за 48 часов после официального разрыва соглашения США.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Как сообщала "Страна", президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном. Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Джона Керри, который сказал, подписывая соглашение с Ираном: "Нам должно быть ясно, что этой подписью мы, вероятно, предотвратили войну".

Напомним, что в МАГАТЭ опровергли заявления Израиля по ядерной программе Ирана.