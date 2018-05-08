В понедельник, 7 мая в Харькове члены "Нацкорпуса" и "Нацдружин" разгромили офис общественной организации "Трудовая Харьковщина".

Глава "Трудовой Харьковщины" Павел Тищенко сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" о том, что группа неизвестных молодых людей разгромила офис организации. По его словам, во время нападения в офисе никого не было, но нападавших видели люди из соседних офисов, а также два члена "Трудовой Харьковщины".

"Национальный корпус совместно с Национальными дружинами посетили офис этой организации и изъяли всю коммунистическую атрибутику и агитацию. В связи с бездействием правоохранительных органов украинским гражданам приходится самим пресекать проявления сепаратизма и бороться за украинский порядок", - говорится в видеозаявлении начальника штаба харьковского Национального корпуса Константина Немичева.

Немичев называет "Трудовую Харьковщину" "откровенно сепаратистской".

Молодые люди в футболках с надписью "Національні дружини" и тризубом зашли в офис "Трудовой Харьковщины". Немичев взломал дверь. Затем они сорвали со стен красные знамена, плакаты, портреты Иосифа Сталина и Владимира Ульянова (Ленина), опрокинули мебель, вынесли на улицу флаги с символикой "Трудовой Харьковщины", СССР, портретом Карла Маркса, порвали их и выбросили в мусорный бак.

Полиция внесла информацию о случившемся в журнал единого учета правонарушений (ЕРДР).

ОО "Трудовая Харьковщина" проводит акции, приуроченные к 1 мая, 23 февраля и другим праздникам.

"Страна" разбиралась, почему в нападении на добробатовца в Киеве националисты увидели для себя "тревожный звонок".

Напомним, что число трудовых мигрантов из Украины достигло 4 млн человек.